Divers Economie

Trois banques marocaines dans le top 5 des groupes bancaires exerçant dans l'UMOA



Trois banques marocaines se sont positionnées dans le top 5 des groupes bancaires exerçant dans l'espace de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), rapporte mercredi l’agence d’information économique +Ecofin+. Il s’agit du groupe Bank of Africa, détenu par BMCE Bank (Banque marocaine du commerce extérieur), arrivé deuxième dans ce classement, de l'Atlantic Business International (ABI), filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP), qui se positionne au 4ème rang, et d’Attijariwafa bank, qui termine 5ème de cette liste, indique la même source, citant la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Constitué de huit banques et présent dans sept pays de l’UMOA, le groupe Bank of Africa (BOA) s'accapare 10,5% du total des bilans. Il concentre 10,8% des guichets, 9,8% des GAB (Guichet automatique bancaire), 16,7% des comptes bancaires de la clientèle, et réalise 15,1% du résultat net global provisoire.

Au quatrième rang, poursuit l’agence Ecofin, Atlantic Business International (ABI), très actif dans la zone à travers Banque Atlantique, est présent dans tous les pays de l’Union, avec huit filiales et une succursale. ABI, avec 9,6% de part de marché, détient 8,2% des guichets, 7,4% des GAB, 7,5% des comptes de la clientèle. Son résultat en 2017 représente 4,6% du résultat net global provisoire.

Quant à Attijariwafa bank, il a confirmé le leadership marocain dans l’UMOA, en couvrant six filiales et trois succursales pour 7,7% des actifs du secteur bancaire des Etats de l’Union, ajoute la même source, relevant qu’Attijariwafa bank pose son enseigne sur 12,3% du réseau de guichets, 7,9% des GAB, et détient 9,2% des comptes de la clientèle. Son résultat est estimé à 9,3% du résultat net global provisoire.



Le Prix "Qualité logement" décerné à des sociétés spécialisées dans l'habitat social



Le Prix "Qualité logement" a été attribué récemment à Casablanca, à des sociétés pour la réalisation de projets d'habitat social intégrant des solutions techniques permettant d’améliorer le cadre de vie, tout en respectant l’identité architecturale.

Ce prix a été décerné lors d'une cérémonie organisée en marge de la 17ème édition du Salon international du bâtiment (SIB 2018), à l’initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. Ainsi, le premier Prix d’un montant de 150.000 DH et le Trophée Platinium sont revenus au "Projet Kasbat Zahrae" (Tétouan), le deuxième Prix de 100.000 DH et le Trophée Gold ont été attribués au "Projet Al Alia Tamaris" (Casablanca), alors que le troisième Prix (80.000 DH) et le Trophée Silver ont été décrochés par le "Projet Al Manzah" (Oujda).

Les projets primés feront l’objet d’une exposition dans le cadre du SIB en plus d’un catalogue des prix qui sera édité à cet effet.

Ce Prix "Qualité logement" vise, selon ses initiateurs, à promouvoir et encourager les projets récompensés, en vue d’améliorer la qualité du logement social, encourager le recours à des procédés de construction et matériaux innovants, vulgariser les bonnes pratiques dans le domaine de la construction et améliorer la compétitivité.

Placée sous le thème "Construire pour mieux vivre ensemble", le Salon, dont la Côte d'Ivoire est l'invitée d'honneur, se déroule du 21 au 25 novembre courant.