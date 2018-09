Divers Economie

Baisse de 18,6% du flux des IDE à fin août



Les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré un flux d'environ 14,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2018, en baisse de 18,6% par rapport à la même période un an auparavant, fait savoir l'Office des changes. Ce résultat s’explique par le recul des recettes (-1,729 MMDH), associé à l’accroissement des dépenses (+1,601 MMDH), précise l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs d'août 2018, ajoutant que ces dépenses sont constituées à hauteur de 36,6% de remboursements d'instruments de dettes.

Par ailleurs, les recettes touristiques ont augmenté de 1,2% à 48,58 MMDH au titre des huit premiers mois de 2018, tandis que les dépenses se sont accrues de 9,9% à 13,09 MMDH, relève la note, soulignant que le solde de la balance voyages a ainsi reculé de 1,7% à 35,48 MMDH à fin août. S'agissant des recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE), elles se sont chiffrées à 44,87 MMDH contre 44,45 MMDH à fin août 2017, soit une légère progression de 1%.



BAM procède à la refonte de son enquête trimestrielle



Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, vendredi, avoir procédé à la refonte de son enquête trimestrielle sur les taux débiteurs auprès du système bancaire.

S'inscrivant dans le cadre de la poursuite du processus d'amélioration de son dispositif informationnel, cette refonte a pour objectif d’enrichir le contenu informationnel de l’enquête avec notamment une ventilation des résultats par taille d’entreprises pour mieux appréhender les conditions de financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), précise BAM dans un communiqué.

En outre, de légers ajustements méthodologiques ont été introduits pour tenir compte des évolutions des meilleures pratiques internationales en la matière, souligne la banque centrale.

Les données sur les taux débiteurs à partir de T1-2018, ainsi que la méthodologie de leur élaboration mises à jour, sont disponibles sur le site de la Banque, conclut le communiqué.