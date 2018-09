Divers Economie

Renault annonce des ‘’résultats historiques’’ durant les huit premiers mois



Le groupe Renault Maroc a annoncé avoir réalisé des ‘’résultats historiques’’ en termes de livraison et de parts de marché durant les huit premiers mois 2018.

L’année 2018 est ‘’une année exceptionnelle’’ pour le groupe qui a fêté, en février dernier, ses 90 ans au Maroc, mais aussi les meilleurs 8 mois de sa présence au Royaume avec des réalisations historiques en termes de livraison et de parts de marché, souligne Renault Maroc, dans un communiqué.

Le groupe Renault Maroc arrive ainsi à consolider sa position de leader du marché en décrochant 6 places du ‘’top ten’’ des meilleures ventes. A ces performances exceptionnelles s’ajoutent un top 3 du marché marocain, 100% Groupe Renault ‘’made in Morocco’’: Logan, Sandero et Dokke, précise-t-on. Selon le groupe, les best sellers du mois d’août sont les marques Logan, Sandero et Duster. Six modèles du Groupe Renault figurent dans le top ten du marché marocain (Logan, Dokker, Sandero et Clio, occupent respectivement les 4 premières places, Duster et Kangoo occupent respectivement les 5ème et 6ème places).



BMCE Bank of Africa et China Africa Business Council

s’associent pour accompagner les investisseurs



Une convention de partenariat visant à faciliter et à accompagner les investisseurs chinois au Maroc et plus largement en Afrique, a été signée entre BMCE Bank of Africa et China Africa Business Council, en marge du sommet Chine-Afrique (du 3 au 4 septembre à Pékin) et du Forum de la coopération sino-africaine dans le secteur privé tenu le 6 septembre à Hangzhou.

Cette convention a été signée du côté marocain par le directeur général de BMCE Bank of Africa Shanghai, Saïd Adren, et du côté chinois par le vice-président du China Africa Business Council, Wang Guidong, indique jeudi un communiqué du groupe bancaire.

Ce partenariat, qui se veut stratégique et durable entre les deux parties, a également pour objectif de fluidifier et de simplifier les opérations de commerce extérieur entre la Chine et l’Afrique à travers la mise à disposition des opérateurs chinois l’expertise africaine de BMCE Bank of Africa ainsi que la valeur ajoutée que leur apportera la nouvelle succursale du groupe à Shanghai, précise le communiqué.