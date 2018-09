Divers Economie

Les touristes français en tête de la clientèle à Agadir



La destination Agadir séduit, de nouveau, en nombre les touristes français qui ont séjourné le plus longtemps dans les établissements d’hébergement classés durant les sept premiers mois de 2018.

Selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa, le nombre de nuitées totalisées culmine à 609.181 en hausse de 25,55 % par rapport à l’an dernier (485.199).

Au total, la première station balnéaire nationale a enregistré 2.972.356 nuitées jusqu’à fin juillet, en progression de 13,82%.

L’analyse de ce cumul fait ressortir, selon le CRT, une stabilisation des nuitées passées par les Allemands, qui arrivent en seconde position, avec 525.141 (-0,32 %) suivis par les nationaux avec 485.731 nuitées, soit une évolution de 4,23 %.

La tendance à la hausse est plus forte concernant les Britanniques, quatrièmes clients de la station balnéaire, avec 367.898 nuitées, soit 14,54 %.

Les villages de vacances sont les plus fréquentés par les touristes avec 886.463 nuitées suivis des hôtels 4 étoiles (632.891) et des établissements 5 étoiles ( 577.776).

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir durant cette période a progressé de 6,82 %, d’après le CRT.





Hausse du trafic aérien

à l’aéroport de Dakhla



Le trafic aérien au niveau de l’aéroport de Dakhla a affiché une hausse de 14,19 % durant le mois de juillet de cette année, selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 17.450, contre 15.281 durant le même mois en 2017, précise la même source.

En outre, l’aéroport représente 0,84 % du trafic aérien au niveau national ayant atteint 2.089.194 passagers durant le mois dernier. Ainsi, il maintient sa 10ème position à l’échelle nationale.

Au cours des sept premiers mois de 2018, le trafic des passagers au niveau de l’aéroport de Dakhla a augmenté de 20,44% pour atteindre 109.932 passagers, contre 91,279 durant la même période de l’an dernier, soit 0,88% du trafic aérien à l’échelle nationale, ajoute-t-on de même source.

« Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juillet dernier, un volume de trafic aérien de 12.554.577 passagers, en hausse de 11,82% par rapport à la même période de 2017».