Divers Economie

RAM lance une nouvelle liaison Casablanca-Athènes



La Royal Air Maroc lancera, à partir du 2 avril prochain, sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca et Athènes à raison de trois fréquences par semaine.

Les vols seront opérés en Boeing 737-700 d'une capacité de 114 sièges dont 12 en classe affaires et 102 en classe économique, indique un communiqué du transporteur national.

Les vols au départ de Casablanca seront programmés à 11H00 pour une arrivée dans la capitale grecque à 15H05 (heure locale) et les vols retour quitteront Athènes à 16h05 pour atterrir à Casablanca à 20H30.

Cette nouvelle liaison renforce le large réseau des destinations européennes de la compagnie accessibles depuis le hub de Casablanca, ajoute la même source.

Elle consolide également sa position parmi les grandes compagnies reliant l’Afrique à l’Europe et à l’Amérique du Nord avec plus de 90 destinations internationales.



Mission BtoB de la FISA au Ghana, au Togo et au Bénin



"La FISA organise en collaboration avec l'Etablissement autonome du contrôle et de coordination des exportations (EACCE) une mission BtoB au Ghana du 23 au 25 septembre prochain, au Togo (25-27 septembre) et au Bénin (27-29 septembre)", indique la FISA dans un communiqué parvenu à la MAP.

Cette mission BtoB, ajoute le communiqué, s'inscrit le cadre de la "promotion du secteur avicole marocain et de ses capacités d'export et surtout d'investissement". La FISA sera représentée à cette mission par une importante délégation composée de 20 professionnels représentant la filière avicole dans son ensemble (élevage, abattage, accouvage, fabrication d'aliments composés, production d'œufs) et du directeur du Centre de formation "Avipole - Casablanca), selon la même source.