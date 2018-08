Divers Economie

Baisse de la consommation d'électricité au 1er semestre



La consommation d’électricité a accusé une baisse de 1,1% durant le 1er semestre 2018 au lieu d'une hausse de 3,7% durant la même période un an auparavant, selon la direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette évolution recouvre, d’une part, des baisses de la consommation d’électricité à THT et HT (-10,1%) et de celle à MT (-1,4%) et, d’autre part, une légère hausse de 0,2% de la consommation d’électricité destinée aux régies, explique la DTFE dans sa note de conjoncture du mois d'août 2018.

Parallèlement, la consommation résidentielle a affiché une progression de 2,2%, ajoute la même source. La note fait également état d'une progression de 6,1% de la production appelée nette locale d'électricité à fin juin 2018, contre +3,3% un an auparavant. Cette évolution, précise la DTFE, résulte de la hausse de 9,9% de la production de l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) et de 48,8% de celle relative aux énergies renouvelables. De même, la production concessionnelle a enregistré une augmentation de 3%, relève la même source. Quant aux échanges internationaux, le volume des importations a accusé un repli de 27,2% à fin juin 2018, indique la DTFE, notant que la production nette d'électricité a enregistré une quasi-stagnation par rapport au niveau de fin mai 2017.



Hausse du trafic de passagers

à l’aéroport Agadir Al Massira



Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré une augmentation de 28% pendant la première moitié de 2018 en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Selon les données publiées par l’Office national des aéroports (ONDA), quelque 901.347 voyageurs ont transité par cet aéroport contre 612.701 durant le premier semestre 2017. L’aéroport de la capitale du Souss a enregistré, par ailleurs, 8,62% du total du trafic des passagers des aéroports du Royaume pendant cette période qui était de 10.455.890 passagers contre 9.254.766 durant la même période de l'année écoulée.

Pour ce qui est du nombre de voyageurs durant les six premiers mois de 2018, l’aéroport Agadir-Al Massira occupe la troisième place à l’échelle nationale derrière Marrakech-Menara (2.550.611 voyageurs) et l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (4.496.857 voyageurs).