Divers Economie

164 certificats négatifs délivrés au deuxième trimestre au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab



164 certificats négatifs ont été délivrés au deuxième trimestre de 2018 par la délégation régionale du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'Economie numérique et le Centre régional de l’Investissement (CRI) de Dakhla, pour la création de nouvelles entreprises dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Un communiqué de la délégation rappelle que 165 ont été remis durant les trois premiers mois de l’année en cours.

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) viennent en tête avec 144 certificats négatifs, suivies des sociétés en nom collectif (13), des personnes physiques (PP) (07), précise la même source.

La ventilation par secteur d’activité démontre la prédominance des services avec 72 certificats, suivis du commerce (29), du tourisme (22), du bâtiment et travaux publics (21), de l’agriculture et la pêche maritime (18) et de l’industrie (02).



Le Royaume-Uni enregistre le taux de chômage le plus bas depuis 1975



Le taux de chômage au Royaume-Uni a baissé à 4% pour la période d'avril à juin, son plus bas niveau depuis 1975, a indiqué mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Le pays comptait en moyenne 1,36 million de chômeurs, soit 65.000 de moins qu'au premier trimestre.

L'ONS a ajouté que les salaires (primes comprises) avaient progressé de 2,4% au deuxième trimestre sur un an, soit un tout petit peu plus que l'inflation moyenne enregistrée pendant cette période - les salaires réels ayant progressé in fine de seulement 0,1%.

Le pouvoir d'achat des ménages semble donc quasiment stagner, alors qu'il avait recommencé à augmenter en début d'année après de longs mois de repli sur fond d'inflation dopée par la perspective du Brexit.

Les économistes restent très prudents pour la croissance du pays cette année, alors que les conditions du Brexit prévu fin mars 2019 créent des incertitudes peu appréciées par les entreprises.