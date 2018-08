Divers Economie

La fréquentation touristique en hausse

à Agadir au premier semestre



La fréquentation touristique à Agadir, durant les six premiers de l'année 2018, a progressé de 13,08% par rapport à la même période de l'année écoulée.

Selon une note de conjoncture du Conseil régional du tourisme Souss-Massa, le nombre de touristes venus visiter la première station balnéaire nationale a atteint 486.651 contre 430.347 une année auparavant.

La croissance a été tirée par les principaux marchés émetteurs ainsi que par les touristes nationaux arrivés en tête de la clientèle de la destination avec un total de 138.869 visiteurs contre 139.932 l'an passé.

Les Français arrivés en seconde position totalisent 87.340 contre seulement 69.059 touristes suivis des Allemands qui ont atteint 59.857 contre 64.715.

Les hôtels classés quatre étoiles ont reçu le plus grand nombre de clients, soit 108.733 suivis des clubs de vacances avec 104.814 ainsi que les hôtels cinq étoiles avec 89.305 touristes.

Selon le CRT, la moyenne de séjour pour chaque touriste a, par ailleurs, accusé un léger recul pour atteindre 4,62 nuitées contre 4,65 lors des six premiers de l'année dernière.

Par contre, le taux d'occupation moyen dans les hôtels classés d'Agadir s'est amélioré de 6,02% pour atteindre 49,50%.



Mise en place d'une procédure

accélérée de restitution de l'IR



La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé avoir conclu un partenariat avec CIH Bank portant sur la mise en place d'une procédure plus simple et plus rapide de restitution de l’impôt sur le revenu (IR) sur les intérêts de prêts pour l’acquisition ou la construction à crédit d'un logement pour l'habitation principale.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, la banque se positionne en tant qu'unique et seul interlocuteur dans la mesure où le citoyen dépose sa demande de restitution directement à la banque qui se chargera par la suite des formalités administratives auprès de la DGI et de la Trésorerie générale. Selon la DGI, cette procédure offre plusieurs avantages notamment la réduction du délais de traitement des demandes de restitution de l'IR et le nombre réduit de documents à présenter pour le dossier restitution.