Divers Economie

Le Trésor place 5,09 MMDH

d'excédents





La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant total de 5,09 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3,39 MMDH sur une durée de 7 jours, souscrit au taux moyen pondéré de 2,12%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement porte sur une somme de 1,7 MMDH et souscrit sur une journée au taux moyen pondéré de 2,09%, a ajouté la même source.



Hausse des nuitées dans les établissements d'hébergement touristiques classés de Marrakech



Le nombre de nuitées dans les établissements d'hébergement touristiques classés de Marrakech a enregistré une hausse de 9% durant les cinq premiers mois de 2018 comparativement à la même période de l'année précédente.

Le mois d’avril a enregistré la plus forte hausse avec 28% (542.514 nuitées), suivi du mois de mars avec une évolution de 17% (757.167 nuitées), du mois d’avril avec une hausse de 6% (904.585 nuitées) et du mois de février avec une progression de 4% (571.695 nuitées), indique un rapport de la Délégation régionale du tourisme à Marrakech.

Les arrivées ont enregistré la même tendance haussière durant la même période avec une hausse de 11% par rapport à la même période de 2017, ajoute la même source.

La durée moyenne de séjour a été de 03 nuits durant janvier-mai 2018, soit autant que dans la même période de 2017, précise la même source, indiquant que le taux d’occupation durant la même période est de 58% comparativement à l’année précédente où il était de 53%.

Il est à noter que le mois d’avril a enregistré le plus fort taux d’occupation avec 74%, suivi du mois de mars avec 63%.

Par pays émetteurs de touristes, les Français arrivent en tête durant janvier-mai avec 961.094 nuitées (+11%), suivis respectivement des Britanniques avec 400.865 nuitées (-1%), des Allemands avec 229.216 nuitées (+18%), des Espagnols avec 115.974 nuitées (+36%), des Américains avec 85.203 nuitées (+30%), des pays arabes avec 82.230 nuitées (+4%), des Belges avec 66.931 nuitées (+9%), des pays scandinaves avec 63.631 nuitées (+55%) et des Hollandais avec 59.867 nuitées (43%).