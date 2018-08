Divers Economie

Aggravation du déficit commercial

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de biens de 7,6% à plus de 100,6 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2018, contre 93,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Les importations se sont élevées à 241,1 MMDH, en hausse de 9,9%, alors que les exportations ont progressé de 11,6% à 140,5 MMDH, précise l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin 2018.

Le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi établi à 58,3% au cours des six premiers mois de cette année, contre 57,4% un an auparavant, ajoute la même source.

L'accroissement des importations est dû à l'augmentation de l'ensemble des groupes de produits, principalement les produits bruts de 20,8%, les produits énergétiques (+15,3%), les biens d'équipement (+11,1%) et les produits finis de consommation (+8,8%), explique l'Office des changes

L'évolution des exportations est attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la totalité des secteurs, principalement l'aéronautique de 21,8%, l'automobile (+19,2%), le phosphate et dérivés (+16,7%) et l'industrie pharmaceutique (+7%).



Air Arabia Maroc ajoute Bâle à son réseau international



Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût, a annoncé l'expansion de son réseau au départ d’Agadir en lançant une nouvelle liaison directe vers Bâle.

En collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Air Arabia Maroc commencera à partir du 29 octobre prochain, une nouvelle desserte aérienne entre Agadir et Bâle à raison d’un vol hebdomadaire, tous les lundis, indique la compagnie, dans un communiqué.

M. Adel Ali, président du Groupe Air Arabia s’est réjoui du lancement de ce vol direct entre Agadir et Bâle, qui sera le deuxième vol opéré par la compagnie au départ de Bâle vers le Maroc.

'’Notre première expérience de vol entre Casablanca et Bâle a été satisfaisante et nous sommes confiants que ce vol additionnel apportera une valeur ajoutée en terme d’arrivées touristiques, pour raison que l’aéroport de Bâle couvre trois pays qui sont la Suisse, l’Allemagne et la France’’, a-t-il déclaré.

L’aéroport de Bâle-Mulhouse, dans sa dénomination commerciale ‘’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg’’, est un aéroport à portée trinationale, ce qui permettra de drainer des arrivées touristiques aussi bien de la Suisse que de France et d’Allemagne.

Lancée en avril 2009, Air Arabia Maroc, basée à Casablanca, est membre du Groupe Air Arabia. Elle est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc.