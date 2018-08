Divers Economie

Hausse d'environ 8% du commerce extérieur de marchandises en 2017



Le commerce extérieur de marchandises au Maroc a progressé de 7,8% à 685,8 milliards de dirhams (MMDH) contre 636,2 MMDH en 2016, selon l'Office des changes.

Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de ces échanges s'est établi à 5,9% au cours de la période 2007-2017, fait savoir l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de juin 2018. La note fait également ressortir que les importations ont augmenté de 6,5% en 2017, à un rythme moindre par rapport à 2016 (10,3%), tandis que les exportations se sont accrues de 10,1% contre 3,5% en 2016. Le déficit commercial du Maroc a ainsi atteint 188,8 MMDH en 2017, contre 184,9 MMDH une année auparavant, représentant 17,9% du PIB contre 18,2%, relève l'Office des changes.



Le flux des IDE en baisse de 29,7% au premier semestre



Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a baissé de 29,7% à 10,6 milliards de dirhams (MMDH) durant les six premiers mois de 2018, contre 15 MMDH lors de la même période un an auparavant, indique l'Office des changes.

Ce résultat s'explique par la hausse des dépenses (+1,6 MMDH) conjuguée à une baisse des recettes à près de 2,9 MMDH, relève l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin 2018.

S'agissant des recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles se sont améliorées de 8,6% à plus de 31,9 MMDH au titre des six premiers mois de 2018 contre 29,4 MMDH lors de la même période de l'année dernière.

Concernant la balance voyages, elle fait ressortir un excédent de 22,5 MMDH, en hausse de 17,4% par rapport à fin juin 2017, résultant d'une augmentation des recettes voyages de 4,1 MMDH, plus importante que celle des dépenses (+779 millions de dirhams), selon l'Office des changes.