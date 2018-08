Divers Economie

Souscription de bons de Trésor pour plus 2 MMDH



Un montant de 2,04 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de 5,12 MMDH, lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 31 juillet 2018, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 10 ans souscrites au taux de 3,3%, précise la DTFE dans un communiqué.

Le règlement des bons souscrits interviendra le 6 août, note la même source.



Le 5ème Salon immobilier Almogar N’laaqar se tient jusqu’au 5 août à Agadir



Agadir accueille jusqu’au 5 août courant la 5ème édition du Salon immobilier Almogar N’laaqar 2018 à l’espace d’exposition Founty Agadir.

Organisé sous l'égide du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Politique de la ville, ce salon régional réunit les différents intervenants dans le domaine de l’immobilier et le public de la région.,

Inscrit dans le cadre de la dynamisation du secteur de l’immobilier et du bâtiment dans la région Souss-Massa, il s’étend sur une superficie de 1.000 m2 au profit d’un nombre important d’exposants représentant notamment des agents immobiliers, promoteurs, aménageurs, constructeurs et organismes de financement.

A noter que plusieurs professionnels de l’immobilier y prennent part afin de conseiller et d’accompagner les nombreux visiteurs attendus à réaliser leur projet d’achat ou d’investissement.

L’objectif est de faire connaître la dynamique du secteur immobilier, de rapprocher l’offre de son marché aux demandeurs et de communiquer autour des nouveautés dans la concrétisation des politiques publiques en matière de logement, indiquent les organisateurs.

Par ailleurs, plusieurs personnalités y seront conviées pour débattre des problématiques relatives aux domaines de l’immobilier et du bâtiment et aussi y exposer les nouvelles avancées dans le secteur.