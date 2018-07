Divers Economie

La DGI lance de nouvelles attestations en ligne



La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mercredi le lancement de nouvelles attestations en ligne, dans le cadre de sa stratégie de généralisation de l’usage des téléprocédures.

Il s’agit de l’attestation d’exonération de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules à moteur électrique et hybride (électrique et thermique), l’attestation de régularité fiscale, l’attestation de non déductibilité des cotisations d’assurance retraite complémentaire, l’attestation de retenue à la source, ainsi que l’attestation d’exonération de la taxe d’habitation et de la taxe des services communaux (TH/TSC) destinée aux promoteurs immobiliers, a souligné la DGI dans un communiqué.

La Direction invite ainsi les intéressés à demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI à l’adresse www.tax.gov.ma, précisant que ces opérations de dématérialisation visent à faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables.



L’aéroport Tanger Ibn Battouta enregistre une

progression de son trafic aérien au premier semestre



Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Tanger Ibn Battouta a augmenté de 7,42% à fin juin dernier, par rapport à la même période de 2017, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Les statistiques mensuelles de l’ONDA montrent qu’un total de 505.222 voyageurs ont transité par l’aéroport international de Tanger au cours du premier semestre de l’année en cours, contre 470.329 passagers durant la même période une année auparavant.

Au cours du seul mois de juin, le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Tanger Ibn Battouta a atteint 85.394 passagers, contre 71.237 voyageurs en juin 2017, en progression de 19,87%, représentant ainsi 5,19% du total du mouvement du trafic aérien au Maroc au cours de ce mois.

Avec ce trafic, l’aéroport international de Tanger maintient sa 5ème position à l’échelle nationale, après les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira et Fès-Saiss, en enregistrant 4,83% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc au cours du premier semestre de 2018, précise l’ONDA. L’aéroport de Tanger Ibn Battouta a clôturé l’année 2017 avec une évolution record du trafic aérien (+26,11%), franchissant pour la première fois le cap d’un million de passagers.