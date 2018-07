Divers Economie

Maroc Leasing affiche une hausse de plus

de 15% de son résultat net au premier semestre



Le résultat net de Maroc Leasing a atteint 34,62 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2018, en progression de 15,65% par rapport à la même période un an auparavant, ressort-il de ses comptes semestriels.

Dans un communiqué sur ses résultats au titre du 1er semestre de 2018, Maroc Leasing fait savoir que son produit net bancaire s’est élevé à 141,8 millions de dirhams (MDH) à fin juin, en évolution de 1,95% par rapport à la même période un an auparavant.

L’encours financier de la société a enregistré une hausse de 1,64% pour s’établir à 11,47 milliards de dirhams (MMDH) au 30 juin 2018, relève la même source, ajoutant que les fonds propres sont revenus de 935 à 926 MDH, suite à la distribution de dividendes d’un montant de 44,4 MDH.

Le coefficient d’exploitation se situe à 22,9% contre 23,33% à fin juin 2017, indique le communiqué.



L’ONCF lance la nouvelle version de son site web



L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé récemment la nouvelle version de son site web dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale.

Dans un communiqué diffusé récemment, l’Office indique qu’il s’agit d’un site résolument tourné vers les utilisateurs reflétant l’image d’une entreprise qui œuvre pour asseoir une mobilité durable, précisant que ce site est à la fois multilingue (arabe, amazigh, français et anglais) et “responsive”, puisqu’il a été conçu pour tous types de terminaux, notamment mobiles (tablettes et smartphones).

Ce nouveau site web a été structuré en quatre espaces complémentaires s’adressant chacun à une catégorie d’internautes et représentant les principaux métiers et activités de l’Office. Le premier espace, dit “institutionnel”, présente l’Office, son historique, son capital humain, sa politique d’achats, ses filiales, tandis que le second est dédié aux “voyageurs” et comprend l’ensemble de la palette des offres et services de transport par train ou en complémentarité avec l’autocar via la filiale de l’ONCF “Supratours”, relève l’Office. Le troisième espace est consacré à l’activité “fret et logistique” et décrit les services de transport de marchandises ainsi que les principales plateformes logistiques et les atouts du mode ferroviaire au service des opérateurs économiques dans le cadre du déploiement des stratégies sectorielles, alors que le dernier espace présente “la stratégie” adoptée à moyen et long termes pour le développement du ferroviaire au sein de notre pays, ainsi qu’un focus sur les projets structurants en cours d’achèvement et leurs retombées sur la collectivité, souligne l’ONCF.