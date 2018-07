Divers Economie

2ème Salon de l’immobilier et de l’urbanisme

du 15 au 18 novembre à Marrakech



La 2ème édition du Salon de l’immobilier et de l’urbanisme de Marrakech (SIUM) aura lieu du 15 au 18 novembre prochain sous le thème "La créativité immobilière et le développement durable".

Organisé par Logistique.ma, ce salon qui s’étendra sur une superficie de 10.000 m², vise à réunir les différents acteurs du secteur de l’immobilier et de l’urbanisme afin de le promouvoir, notamment en matière d'immobilier écologique et de développement durable, exposer aux visiteurs les dernières nouveautés des produits de la construction et immobiliers et d’accompagner le développement que connaît la ville de Marrakech dans ce secteur.

Selon les organisateurs, le SIUM qui constitue une opportunité pour favoriser l’échange et les partenariats professionnels et informer le visiteur des offres disponibles en la matière, ainsi que pour faciliter le contact entre les différents opérateurs de l’immobilier et de l’urbanisme, sera marqué par la participation de plus de 60 exposants et promoteurs immobiliers, outre des stands dédiés aux institutions juridiques et bancaires. Au programme de cette manifestation, figure l’organisation des conférences et des ateliers autour des thèmes d’actualité sur l’immobilier et l’urbanisme.



Hausse du trafic aérien à l'aéroport international Essaouira Mogador au premier semestre



Le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport international Essaouira-Mogador durant le premier semestre de l’année en cours, a connu une hausse de 45,29 %, en comparaison avec la même période de l’année écoulée, indique le récent rapport de l’Office national des aéroports (ONDA).

En chiffres, ce pourcentage correspond à un cumul de l’ordre de 49.795 passagers ayant transité par cette plateforme aéroportuaire durant les six premiers mois de 2018, contre 34.274 passagers enregistrés durant la même période de l’année écoulée, précise-t-on de même source.

Pour le seul mois de juin dernier, le nombre de passagers enregistré au niveau de cet aéroport a atteint 7.405 voyageurs, contre seulement 4.727 passagers durant la même période de l’année précédente, soit une hausse de 56,65%, lit-on dans le document. Il est à rappeler que l’aéroport international d’Essaouira- Mogador a enregistré durant l’année 2017 une croissance de 22,58%, correspondant à 83.324 passagers, contre seulement 67.977 passagers au titre de l’année 2016.

La tendance haussière enregistrée au niveau de cet aéroport est due à sa fluidité à l’échelle nationale en termes notamment, de procédures de transit des passagers et de garantie des conditions de confort.

Cet aéroport est, en outre, doté d’équipements ultramodernes qui répondent parfaitement aux standards internationaux les plus exigeants en matière de sécurité et de sûreté