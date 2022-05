Disway améliore son chiffre d’ affaires consolidé de 2,8% au premier trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé de Disway s'est établi à 492 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2022, en hausse de 2,8% par rapport à la même période de 2021.



Le chiffre d'affaires de Disway Maroc, au titre de la même période, est resté stable par rapport à 2021, à 395 MDH, indique l'opérateur de la distribution en gros de matériel informatique et télécoms dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Dans le détail, le chiffre d'affaires du segment Volume (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie …) a affiché une hausse de 2,6% à 375 MDH, rapporte la MAP.



"Le segment retail a connu une forte décroissance due à la baisse de la demande par rapport à 2020 et 2021, où les ménages avaient dû s’équiper de manière importante pour faire face au besoin de télétravail et télé-enseignement", relève le communiqué, notant que cette baisse a cependant été compensée par une croissance sur l’ensemble des autres segments clients.



Le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité…) a connu, quant à lui, une décroissance de 11,6% à 81 MDH. "Des livraisons de projets ont en effet été reportées au 2e trimestre en raison des pénuries de composants, ce qui devrait nous permettre de renouer avec la croissance sur le prochain trimestre", souligne Disway.



Au volet investissements et perspectives, le communiqué fait savoir qu'après un démarrage réussi sur le segment de la sécurité avec le constructeur Hikvision, Disway poursuit sa stratégie de diversification et d’étoffement de son offre produit, ajoutant, à cet égard, que plusieurs accords de partenariat devraient être annoncés courant 2022.



Concernant le projet de construction d’une nouvelle plateforme logistique à Skhirat, le planning prévisionnel de livraison devrait être maintenu au 4e trimestre 2022. L’investissement global prévu pour ce projet est d’environ 90 MDH.