Distribution de produits alimentaires aux nécessiteux de Sidi Ifni

Des aides alimentaires ont été distribuées aux familles nécessiteuses de Sidi Ifni dans le cadre des mesures d’accompagnement de l’état d’urgence sanitaire décidé par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus.

Ces aides ont bénéficié dans un premier temps à plus de 20.000 familles dans la province de Sidi Ifni qui ont reçu des paniers comprenant de la farine, de l’huile, du riz, du sucre, du thé et des légumineuses.

Cette opération de solidarité est menée par l’Initiative nationale pour le développement humain, le conseil provincial de Sidi Ifni, les conseils communaux avec le soutien d’organisations de la société civile et de mécènes.

La deuxième phase de cette action sera lancée durant les premiers jours du mois sacré de Ramadan avec le concours d’autres partenaires dont la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de l’état d’urgence sanitaire, les autorités locales de Sidi Ifni oeuvrent de façon régulière pour assurer un approvisionnement normal du marché local en produits de tous genres, dont les produits alimentaires, les légumes, les médicaments ainsi que les produits de désinfection et de stérilisation.