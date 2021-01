Distribution de 693.825 quintaux d'orge subventionnée aux éleveurs de Béni Mellal-Khénifra

La Direction régionale de l'agriculture (DRA) de Béni Mellal-Khénifra a annoncé la distribution de quelque 693.825 quintaux d'orge subventionnée au profit des éleveurs de la région dans le cadre de la lutte contre les effets de la vague de froid. Selon les données de la DRA de Béni Mellal-Khénifra, un total de 693.825 quintaux ont été distribués au profit de 167.822 éleveurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique d'appui à l'alimentation du cheptel initié par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, rapporte la MAP. Une dotation de 847.290 quintaux d’orge a été allouée à la région de Béni Mellal-Khénifra, répartie en quatre tranches dont 693.825 quintaux ont déjà été distribués, soit 82% de la dotation régionale, d'après la même source. La quantité d’orge subventionnée est répartie entre la province de Béni Mellal avec 109.198 quintaux au profit de 19.779 éleveurs, la province de Fquih Ben Saleh (86.119 quintaux au profit de 15.918 éleveurs), la province d'Azilal (plus de 107.719 quintaux au profit de 32.415 éleveurs), la province de Khénifra (130.910 quintaux au profit de 29.203 éleveurs), en plus de la province de Khouribga (250 mille quintaux pour 70.507 éleveurs). Pour ce qui est de la distribution des aliments composés, la DRA fait savoir qu’en parallèle à l’opération de distribution d’orge subventionnée, il y a un volet complémentaire visant l’espèce bovine, avec une dotation de 70.000 quintaux d’aliments composés qui a été allouée à la région de Béni Mellal-Khénifra. Dans ce sens, une quantité d’environ 42.487 Qx, soit 61% de la dotation régionale, a été livrée au profit de 11.871 bénéficiaires, répartis sur les cinq provinces de la région. Cette opération se poursuivra pour cibler l’ensemble des communes des cinq provinces de la région dans la mesure où 153.465 quintaux d'orge subventionnée seront distribués en plus de 27.513 quintaux d’aliments composés pour bovins.