Deux secousses telluriques dans la Province de Driouch

Deux secousses telluriques de magnitude 4 et 3,8 degrés sur l'échelle ouverte de Richter ont été enregistrées, dimanche, dans la province de Driouch, indique l'Institut national de géophysique (ING), précisant que les épicentres des deux secousses sont situés au large de la province de Driouch.



La première secousse, de magnitude 4, s'est produite à 07h 17min 04sec (GMT+1). Survenue à une profondeur de 10 km, la secousse s'est produite à une latitude de 35.597°N et une longitude de 3.640°W, explique la même source.



La deuxième secousse, de magnitude 3,8, s'est produite à 07h 20min 07sec (GMT+1) à une profondeur de 06 km, une latitude de 35.688°N et une longitude de 3.609°W, ajoute la même source.