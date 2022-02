Dette publique: Recul des souscriptions sur le MAVT de 5,4%

Les souscriptions sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à 144,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre dernier, en baisse de 5,4% par rapport à 2020, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).



Les souscriptions à court terme ont reculé de 21,1% à 69,9 MMDH (48,4% du total contre 58,1% en 2020), précise la DTFE dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2022.



Pour leur part, les maturités à moyen terme ont augmenté de 14,6% à 38,2 MMDH (26,4% du total), fait savoir la même source, ajoutant que les maturités à long terme ont progressé, quant à elles, de 18,6% à 36,4 MMDH (25,2% du total).



S'agissant des remboursements, ils ont atteint 98,6 MMDH, en diminution de 9,6%. Tenant compte de ces évolutions et des autres éléments de la dette intérieure, l'encours de cette dernière s'est établi à 681,5 MMDH en 2021, en hausse de 7,7% par rapport à 2020.



Par ailleurs, la durée de vie moyenne de la dette du Trésor a baissé d'un mois par rapport à fin 2020 pour se situer à 6 ans et 5 mois à fin 2021, relève la DTFE.