Dette publique: Recul des souscriptions sur le MAVT de 14,4% à fin août dernier

Les souscriptions sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à 79,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2022, en recul de 14,4% par rapport à la même période de l'année 2021, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).



Cette baisse a concerné aussi bien les maturités à moyen terme qui ont affiché un repli de 30,3% à 18,1 MMDH (22,8% du total) que les maturités à long terme (-43,6% à 12,2 MMDH), soit 15,3% du total, précise la DTFE dans sa récente note de conjoncture.



Pour leur part, les maturités à court terme ont connu une progression de 8,7% à 49 MMDH (61,8% du total), ajoute la même source. Compte tenu de la hausse de 15,2% des remboursements qui ont atteint 69,5 MMDH et des autres éléments de la dette intérieure, l'encours de cette dernière s'est établi à 696,1 MMDH à fin août 2022, en hausse de 2,1% comparativement à fin décembre 2021.



Au terme des huit premiers mois de l'année 2022, la durée de vie moyenne de la dette intérieure s'est inscrite en baisse par rapport à son niveau observé à la fin de l'année 2021, soit 6 ans et 1 mois.