“Dessine-moi une ville”, un projet qui fait la part belle au travail collaboratif

La Fondation Phosboucraa a lancé vendredi la 2ème phase de son projet de concertation citoyenne "Dessine-moi une ville" dans la ville de Laâyoune et la commune de Foum El Oued.

"Cette concertation, unique en son genre, confirme la volonté de la Fondation Phosboucraa de favoriser davantage le travail collaboratif et l'inclusion de toutes les parties prenantes dans les prises de décision afin de mieux articuler les projets qu’elle mène sur le territoire", indique un communiqué des organisateurs.

Durant plus d’une semaine, des animateurs iront à la rencontre des habitants de Laâyoune ainsi que ceux de Foum El Oued et d’El Marsa pour accueillir leurs idées sur la façon d'aménager les espaces publics de leur ville, explique la même source, ajoutant que le sondage s’adressera en particulier aux femmes, aux jeunes, aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.

"Grâce à ce projet, ces groupes auront l’occasion d’exprimer leurs attentes par rapport à leurs espaces de vie et de participer à la co-construction d’idées d’aménagement liées à la mobilité, aux espaces verts, et aux espaces publics", relève-t-on.

En matière de méthodologie, la concertation se fera par le biais d’une application mobile sur tablette. Les personnes concertées pourront virtuellement améliorer et transformer, selon leurs besoins et leurs envies, des espaces urbains capturés en photo, en puisant dans une bibliothèque d’images mise à leur disposition.

Pour les personnes moins familières de l’outil digital, des ateliers de collage analogique sur papier sont également prévus.

Afin de toucher un maximum de personnes, les ateliers de concertation citoyenne de "Dessine-moi une ville" sont prévus dans différents endroits de Laâyoune.

Ces ateliers participeront à l’élargissement de l’échantillonnage des personnes consultées. La première journée se déroulera au Palais des congrès de la ville de Laâyoune où les jeunes, les femmes et les enfants seront accueillis dans une ambiance festive.

Au programme, animations artistiques, ateliers et concours de dessins, exposition de photos "Voyage dans le temps" prêtée par l’Agence du Sud. Pour toucher d’autres endroits de la ville, des équipes d’animateurs équipés de tablettes partiront à la rencontre des habitants de Laâyoune et de la commune de Foum El Oued.

L’objectif est de contribuer à élaborer des propositions d’aménagement concrètes, applicables par les pouvoirs publics, respectant l’intérêt de chacun et favorables au bien-être de tous.

Cette initiative est lancée avec l’appui du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra et la wilaya de la région, la commune de la ville, la commune d’El Marsa, la commune de Foum El Oued, l’Agence urbaine et l’Agence du Sud.