Des vols vers et depuis la France pour la reprise du trafic

Les premiers vols commerciaux au départ et à destination de l'aéroport international de Rabat-Salé ont repris lundi, mettant fin à la fermeture de l'espace aérien décrétée fin novembre dernier pour faire face au rebond des contaminations au Covid-19. Un premier appareil de la compagnie nationale Royal Air Maroc a, en effet, décollé de l'aéroport vers 06h00 à destination de Marseille avec à bord 57 passagers, a-t-on indiqué auprès des autorités aéroportuaires. Un deuxième avion de la compagnie Air France s'est ensuite posé vers 10h00 au même aérodrome en provenance de Paris Charles de Gaulle, rapporte la MAP. L'arrivée comme le départ des passagers des premiers vols ont été soigneusement accompagnés parles services compétents, notamment l'Office national des aéroports (ONDA) et ses divers partenaires, signe de l'intérêt porté à la reprise du trafic aérien. A l'arrivée, les passagers n'ont pas caché les sentiments de joie de regagner la mère patrie après une longue période de suspension des voyages due aux restrictions imposées par plusieurs pays,saluant les efforts que déploient les autorités de l'aéroport en vue de réunir les conditions d'un transit fluide et sécurisé des voyageurs. "Nous venons de regagner notre chère patrie en provenance de Los Angeles après une escale à Paris", a déclaré à la MAP Mohammed Souaf, un immigré aux Etats-Unis accompagné de son épouse, notant qu'ils attendaient impatiemment la réouverture des frontières aériennes depuis plusieurs mois. Il a fait part de sa gratitude pour le bon déroulement de son voyage ainsi que pour les mesures prises par les autorités sanitaires et sécuritaires, notamment la réalisation d'un test PCR au débarquement et "l'organisation exemplaire" pour la simplification des formalités. "La réouverture des frontières s'est traduite, au niveau de l'aéroport de Rabat-Salé, par une série de mesures pour assurer un embarquement et un débarquement dans les meilleures conditions de fluidité et de sécurité", a indiqué Mohamed Benhaddouch, directeur par intérim de Rabat-Salé. "L'aéroport a élaboré un programme de reprise des activités aéroportuaires, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Direction générale de la sûreté nationale, la Gendarmerie Royale, les Douanes et les autorités locales", a-t-il expliqué, faisant savoir que cette enceinte va recevoir entre 1.500 et 2.000 passagers par jour. Le gouvernement avait annoncé récemment une batterie de mesures à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols, en provenance et à destination du Royaume. Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et surla base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume. Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national, et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.