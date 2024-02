Des peines de 4 à 6 ans de prison ferme à l'encontre de deux prévenus poursuivis pour terrorisme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Rabat a condamné, jeudi, deux prévenus poursuivis dans des affaires de terrorisme à des peines de 4 à 6 ans de prison ferme.

Le premier accusé (A.S) a été condamné à une peine de six ans de prison ferme, tandis que le second prévenu (R.J) a écopé de quatre ans de prison ferme.



Les deux mis en cause ont été interpellés en octobre 2023 pour "constitution d'une bande en vue de préparer et de commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et apologie d'actes et d'une organisation terroristes".