Des peines allant de 2 à 8 ans de prison ferme à l’encontre de cinq accusés poursuivis dans des affaires liées au terrorisme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Rabat a prononcé, jeudi, des peines allant de 2 à 8 ans de prison ferme à l'encontre de cinq individus poursuivis dans des affaires distinctes liées au terrorisme.



Concernant la première affaire dans laquelle sont poursuivis en état de détention trois mis en cause, la Cour a condamné à 8 ans de prison ferme le principal accusé, et à 6 ans de prison ferme les deux autres prévenus, pour "constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et apologie d'organisation et d'actes constituant un crime terroriste".



Le tribunal a également condamné à 6 ans de prison ferme le seul prévenu poursuivi en détention dans le cadre de la deuxième affaire, tandis que le mis en cause poursuivi dans le troisième dossier, a écopé de 2 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 10.000 dirhams pour "apologie d'une organisation terroriste et d'actes constituant un crime terroriste".