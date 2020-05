Des milliers de SDF pris en charge par les centres d’accueil

Migration irrégulière



Du 2 au 4 mai 2020, 157 candidats à la migration irrégulière ont été interceptés par les garde-côtes de la Marine Royale, en Méditerranée comme en Atlantique, a-t-on appris mercredi de source militaire.

Ces candidats, à majorité subsahariens, dont 30 femmes et quelques mineurs, qui étaient à bord d'embarcations pneumatiques de fortune, ont reçu les premiers soins avant d’être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du Royaume, a-t-on précisé de même source.



L’ONEF organise une série de rencontres avec des chercheurs sur la pandémie de Covid-19



L’Observatoire national de l’éducation et de la formation (ONEF) en partenariat avec le site web Achkayn organise une série de rencontres à distance avec des acteurs et des professeurs sur diverses problématiques ayant trait à la pandémie de Covid-19.

En effet, Fouad Ammor abordera lors d’une rencontre qui sera organisée samedi 9 mai les répercussions économiques et financières de la pandémie, alors que le professeur et le président de l’ONEF, Mohammed Derouiche, débattra du sujet des répercussions sociales et psychologiques de cette pandémie, et ce, lors d’une rencontre qui sera tenue samedi 16 mai.

Trois autres rencontres seront animées par Zahra Lahoui (sur les formes de créativité durant la période du corona), par Mohammed Essidi (sur l’impact du Covid-19 sur le système éducatif et de formation) et par le professeur Moussaou Ajlaoui (sur l’impact du Covid-19 sur les relations internationales). Ces rencontres auront lieu successivement les 21 et 30 mai et le 6 juin prochain. Il y a lieu de signaler que toutes les rencontres commenceront à 18 heures.