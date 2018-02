Des médecins de prison s'initient aux pratiques internationales en matière de conditions de détention

150 médecins de prison ont bénéficié d'une série de sessions de formation visant le renforcement de leurs capacités en matière de conformité avec le cadre national et les recommandations et bonnes pratiques internationales en matière de conditions de détention et de prise en charge médicale des détenus, a indiqué le Centre d'études en droits humains et démocratie (CEDHD), initiateur de ce programme.

Lancé en décembre 2017, en collaboration avec le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF) et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), ce programme, encadré par une équipe d'experts suisses et marocains, a également pour objectif de rapprocher davantage les bénéficiaires du mécanisme national de prévention de la torture qui verra le jour bientôt et du sous-comité pour la prévention de la torture en tant que mécanisme international ayant pour prérogative de visiter les lieux de détention et s'enquérir des conditions des prisonniers, précise le CEDHD dans un communiqué, à l'occasion de la clôture de ces formations par l'organisation, vendredi, d'un sixième atelier.

Un guide pratique et un recueil de textes et normes internationales seront publiés à la fin de ce programme et seront présentés lors d'une table ronde qui sera prochainement organisée avec la participation des départements gouvernementaux, des institutions nationales et d'associations de la société civile concernées par cette question, a fait savoir la même source.