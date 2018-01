Des jeunes s'initient à l'astronomie à Rabat

Une conférence dédiée à l'astronomie a été organisée, mercredi à Rabat, dans le but de vulgariser cette science auprès du grand public, notamment les jeunes.

Organisée par l'Association d'astronomie de Rabat, cette conférence s'inscrit dans le cadre des actions de vulgarisation entreprises par les membres de l'association à travers un discours simple et éloigné des équations ou du langage académique.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association, Abdelhafid Bani, a indiqué que l'objectif principal de ce genre d'activité réside dans la vulgarisation des notions liées à l'astronomie, ajoutant qu"'entreprendre une démarche de simplification des explications relatives aux sciences en général et à l'astronomie en particulier incite les jeunes à s'orienter davantage vers cette discipline".

Mettant en avant le rôle des sciences développées dans le monde islamique, notamment dans l'optique et les sciences de la lumière, M. Bani a fait savoir que le calcul de la vitesse de la lumière avec des méthodes très simples est désormais possible dans le cadre du progrès de la science.

Pour sa part, Mohamed Zine Elabidine Houssaini, professeur universitaire, a indiqué que cette rencontre vise à sensibiliser les différentes catégories d'âges, particulièrement les jeunes, à l’astronomie en tant que science fondamentale qu’il incombe de vulgariser.

Il a, par ailleurs, rappelé que l’association œuvre à travers cet événement à inciter les jeunes à se mobiliser pour contribuer à la vulgarisation de cette science, soulignant l’importance de cerner les différents domaines relatifs à l’astronomie, en les exposant auprès des jeunes afin de permettre à cette science d’évoluer et de se développer.

La conférence a été axée sur plusieurs thématiques, notamment le calcul de la vitesse de la lumière à travers l'histoire et l'historique des étapes et outils basiques utilisés à cette fin avant le développement de la technologie dans la seconde moitié du 20ème siècle et la relation entre la lumière et la science optique ainsi que les découvertes des scientifiques musulmans dans le domaine de la lumière. Cette conférence a été suivie d'une observation de la lune par des télescopes spécialisés.