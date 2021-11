Des investisseurs sud-coréens prospectent les opportunités d'affaires dans la région du Nord

Une délégation d'hommes d'affaires sud-coréens s'est rendue, mardi à Tanger, pour prospecter les opportunités d'investissement dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Le président du Conseil de cette région, Omar Moro, a reçu une délégation d'investisseurs sud-coréens, composée des dirigeants de deux entreprises sud-coréennes opérant dans les industries agroalimentaire et cosmétique, et dans les secteurs du tourisme et l'hôtellerie, et des complexes sportifs et culturels, Cho Sang Wook et Kim Kyung-Soo.



Selon un communiqué du Conseil régional, les deux investisseurs sud-coréens ont exprimé leur volonté d'investir dans la région, afin de contribuer à la dynamique actuelle que connait le Maroc.



Cette visite a été l'occasion de mettre en exergue l'attractivité de la région sur les plans économique, logistique et géographique, et ses atouts en matière d'intégration industrielle, qui ont suscité l'intérêt des opérateurs.



Les investisseurs sud-coréens ont également souligné leur volonté de fournir un cadre approprié à la cristallisation de leurs projets, qui contribueront à soutenir les relations bilatérales et les liens économiques entre le Royaume du Maroc et la République de Corée du Sud, précise la même source, notant que les relations de partenariat entre les deux pays remontent aux années 1960.