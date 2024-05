Des hommes d'affaires marocains et portugais examinent les opportunités de développement des relations économiques

Une délégation marocaine du Conseil économique Maroc-Portugal a entamé, vendredi, une visite de travail à Lisbonne, avec pour objectif d'explorer les opportunités d'investissement et de coopération entre les hommes d'affaires marocains et leurs homologues portugais.



Lors de cette visite, organisée à l'initiative de l'ambassade du Maroc à Lisbonne, la délégation marocaine, conduite par le président du Conseil économique Maroc-Portugal, Karim Amor, a tenu une réunion avec des hommes d'affaires et des responsables portugais, au cours de laquelle les possibilités de coopération et d'investissement dans les secteurs de la sous-traitance, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la finance, de la construction et de l'industrie pharmaceutique ont été identifiées.



A cette occasion, le président de la Fédération des entreprises portugaises, Armindo Monteiro, a relevé que cette visite vise à promouvoir et à renforcer les relations commerciales et économiques entre le Maroc et le Portugal.



Les deux pays, liés par des relations historiques profondes, sont dotés d'un potentiel énorme à exploiter en promouvant une coopération basée sur l'intégration économique et l'intérêt mutuel, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.



De l'avis du responsable portugais, la proximité géographique entre les deux pays renforce cette intégration, puisque "le Maroc est une porte stratégique vers l'Afrique, tandis que le Portugal est un pont vers l'Europe".



"L'équilibre de nos relations est également basé sur les valeurs humaines fondamentales et la confiance mutuelle entre les membres de la Fédération des entreprises portugaises et la Confédération générale des entreprises du Maroc", a poursuivi M. Monteiro, ajoutant que cette "confiance va au-delà des intérêts commerciaux et constitue un pilier fondamental de nos échanges".



Dans une déclaration similaire, M. Amor a souligné l'importance de cette rencontre à travers les thèmes abordés, qui ont mis en exergue les synergies dans divers domaines économiques, notant que le Maroc et le Portugal sont des partenaires proches aussi bien en termes de mentalités que d'opportunités d'affaires.



"La coopération entre la Fédération des entreprises portugaises et la CGEM est essentielle pour revitaliser nos deux fédérations et notre région en développant des stratégies qui stimulent la croissance économique", a-t-il dit, soulignant la détermination des deux pays à doubler les échanges commerciaux dans la perspective de la Coupe du monde 2030 organisée par le Portugal, le Maroc et l'Espagne, en tirant parti de leurs similitudes et de leurs complémentarités dans tous les secteurs économiques.



Dans le cadre de son programme de visite, la délégation marocaine a également eu des entretiens avec le maire de Sintra sur les moyens de hisser les relations économiques régionales à un niveau plus élevé, tant au niveau des échanges commerciaux que des investissements.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, a souligné les liens historiques, culturels et économiques étroits entre les deux pays, lesquelles relations n'ont cessé de se renforcer.



"La coopération entre les deux pays connaît une véritable renaissance qui ouvre de grandes perspectives pour nos entreprises et le développement de nos économies", s'est félicité le diplomate.



Le Maroc et le Portugal, a-t-il dit, "partagent une proximité géographique qui constitue un avantage stratégique indéniable”, d'autant que cette proximité géographique est renforcée par "la convergence de nos politiques économiques et commerciales, ainsi que par un cadre juridique favorable au commerce et à l'investissement".



M. Bahnini a en outre relevé que les deux pays jouissent d'économies complémentaires, disposant de divers secteurs d'activité qui offrent un grand potentiel de coopération mutuellement bénéfique.



De son côté, le maire de Sintra, Basílio Horta, a fait le tour du potentiel d'investissement de la ville, saluant la visite des hommes d'affaires marocains pour explorer de nouveaux horizons de coopération.



Sintra dispose de vastes espaces, de jeunes talents, d'incitations fiscales et de technologies modernes, et accueille un grand nombre de migrants qui constituent une véritable richesse en termes de main-d'œuvre et d'interaction interculturelle, a indiqué le responsable portugais, précisant que le plan de la ville pour l'accueil de la main-d'œuvre migrante est considéré comme une référence pour l'Union européenne.



Les hommes d'affaires marocains ont également effectué des visites de terrain auprès d'entreprises leaders dans les domaines pharmaceutique, agroalimentaire et technologique dans la région de Sintra.