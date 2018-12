Des écarts sociaux et territoriaux toujours aussi grands

Selon l’Observatoire national de développement humain (ONDH), l'amélioration quantitative des conditions de vie au cours des six dernières années ne s'est pas accompagnée d'une diminution des écarts sociaux et territoriaux.

Les indicateurs présentés dans son dernier rapport révèlent que la moyenne d'années d'études pour les 25 ans et plus, s'établit à 4,7 ans en 2017 avec 5,8 ans pour les hommes et 3,8 pour les femmes (6,1 ans en milieu urbain contre 2,2 ans en milieu rural). Au sujet de la couverture médicale, elle a atteint 53,8% en 2017, contre 23,4% en 2012, couvrant presque 60% de la population urbaine et 45% de la population rurale.

L'ONDH note aussi que le niveau de vie des Marocains a augmenté en moyenne de 2,2% par an entre 2012 et 2017, avec une amélioration plus forte en milieu rural (3,5%) par rapport au milieu urbain (1,2%). Néanmoins, le niveau de vie de la population urbaine est environ deux fois (1,9%) plus élevé que celui des ruraux.

Par ailleurs, près de la moitié de la population pauvre en 2012 (47,6%) est sortie de la pauvreté en 2013, tandis que parmi la population non-pauvre en 2012, environ 8,5% sont tombés dans la pauvreté en 2013, ajoutant que 44% de la population longitudinale ont connu une pauvreté relative au moins une vague sur quatre (2012-2013-2015-2017).