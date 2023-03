Des Femmes militantes du Maroc et d'ailleurs marchent pour la paix à Essaouira

Salon régional de l’eau



Le Coup d’envoi du Salon régional de l’eau de Souss-Massa, placé sous le thème "Les ressources en eau non conventionnelles : une solution alternative et une contribution au développement durable du bassin de Souss-Massa", a été donné, mercredi à Tiznit, en présence du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.



L’ouverture de cet événement de deux jours s’est déroulée en présence également du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Ahmed Hajji, du président du Conseil de la région, Karim Achengli, ainsi que des gouverneurs des provinces de Tiznit et d’Inezgane-Ait Melloul.



Organisé par l’Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa, sous l’égide du ministère de l’Equipement et de l’Eau, ce salon a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la vision royale plaçant la problématique de l’eau au cœur des politiques publiques.



Il s’agit d’un événement qui ambitionne également de mettre l’accent sur la nécessité du recours aux ressources hydriques non conventionnelles, en tant que solution alternative pour faire face à la rareté des ressources en eau conventionnelles.



Forum de l’étudiant



La 18e édition du Forum de l’étudiant, un espace de rencontre directe entre les étudiants et élèves de la province et les institutions d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, a été lancée, mercredi à Taza.



Le forum, organisé en partenariat avec la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, l'Association marocaine des cadres d'orientation et planification éducative de Taza et la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services, est une occasion pour les élèves de rencontrer des professionnels et des experts avant de prendre des décisions concernant leur orientation scolaire et professionnelle.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelaziz El Hafidi, secrétaire provincial de l'Association marocaine des cadres d'orientation et de planification éducative à Taza, a souligné que le forum vise à orienter les élèves et répondre à leurs questions relatives aux filières académiques et aux formations post-baccalauréat, aux conditions d'accès aux universités, écoles supérieures et professionnelles et aux périodes de formation.

Cette édition connaît la participation d'environ 32 exposants représentant les universités et écoles supérieures et professionnelles, et vise à attirer le plus grand nombre possible d'élèves, d'étudiants et de parents d’élèves, pour s'informer sur les formations et les filières universitaires, a-t-il ajouté