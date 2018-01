Déneigement des routes à l’Oriental

Les équipes de déneigement relevant des directions provinciales de l’Équipement, du Transport et de la Logistique de l’Oriental sont intervenues "en un temps record" pour ouvrir les routes devant la circulation, suite aux dernières chutes de neige dans la région. Ces opérations sont intervenues dans la région de l’Oriental durant la fin de la semaine dernière au niveau de la préfecture Oujda-Anjad et des provinces de Jerada, Figuig, Taourirt, et Guercif, a affirmé un communiqué du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Ces chutes ont entraîné une "coupure provisoire de la circulation" au niveau de la route nationale N°19 reliant Debdou et Tendrara, en passant par Laatef (province de Taourirt) et la route provinciale N°5427 reliant Guercif et Bouiblane (province de Guercif), précise le communiqué.

Ces chutes de neige ont également provoqué une "perturbation de la circulation" au niveau de certaines routes classées, notamment, la route régionale N°607 reliant la ville de Jerada, la ville d’Oujda et la route provinciale N°6013 qui relie Laaouinate et Kanfouda (province de Jerada), la route provinciale N°6010 reliant Beni Khaled et Ain Almo (préfecture d’Oujda-Anjad), la route nationale N° 17 reliant Bouaarfa et Figuig et la route régionale N°601 reliant Talsint et Maisour à la route provinciale N°6018 menant vers Ich (province de Figuig), a ajouté la même source. Les équipes de déneigement sont intervenues immédiatement pour ouvrir les routes qui ont connu des chutes de neige, devant la circulation en un temps record, mobilisant, à cet effet, tous les moyens humains et logistiques disponibles, à savoir des cadres, des techniciens, des chauffeurs et des engins de déneigement, dont le nombre a atteint 14 chasse-neiges, affirme-t-on.

Les équipes de déneigement sont également intervenues pour ouvrir les routes rurales non classées, à savoir la route rurale reliant Laaouinate et Tissourine (province de Jerada), la route rurale menant vers Douar Ghmat sur 50 km (province de Figuig) et les routes rurales menant vers les douars Tamjilt, Béni Bouyloul, Béni Makbal et Sidi Abdelah, sur 38 km (province de Guercif), fait-on également savoir.