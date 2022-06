Delta Holding BKGR passe d'"alléger " à "accumuler "

BMCE Capital Global Research (BKGR) a modifié, dans son dernier stock guide des principales valeurs marocaines, sa recommandation sur le titre Delta Holding d'"alléger" à "accumuler", avec un cours cible de 35 dirhams.



Compte tenu du niveau attractif du price-to-earnings ratio (P/E) et de la forte faculté de résilience du Holding, les analystes de BKGR recommandent d'"accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 35 dirhams", soit un upside de 24,7% par rapport au cours du 26 mai dernier, rapporte la MAP.



Le Groupe devrait connaître une progression du chiffre d’affaires de 2,6% portée par un carnet de commandes confortable de 2,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2021 représentant 10 mois de CA, fait remarquer BKGR. Les analystes de BKGR font état, également, de la continuité de la stratégie de développement du Holding à travers la consolidation de l'activité hydraulique par le renforcement des réseaux d’alimentation d’eau potable, le déploiement de projets d’infrastructures d’envergure tels que la voie express Tiznit-Dakhla, et la poursuite du renforcement de l’activité parachimie par la réalisation de réseaux de distribution de fluides médicaux dans les hôpitaux.



En revanche, le Groupe devrait faire face à une baisse de la marge opérationnelle suite à la montée des prix des matières premières combinée à la hausse des coûts de transport et à l’augmentation du fret maritime et une éventuelle détérioration de la trésorerie du fait de l’accroissement des charges opérationnelles dans le contexte inflationniste actuel.



Parmi les forces du titre, BKGR cite, notamment, la diversification des secteurs d’activité permettant une meilleure gestion des risques sectoriels, une activité à l’export très résiliente comme cela a été démontré en période de crise et la réalisation de nombreux projets industriels et d’infrastructures dans différents domaines stratégiques.



Au niveau des faiblesses, BKGR met en garde contre la prépondérance des entités étatiques parmi la clientèle du Groupe causant un alourdissement du besoin en fonds de roulement.