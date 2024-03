Déclaration de Benslimane : Des jeunes du monde s ’ engagent à œuvrer pour un avenir vert, juste et durable

La rencontre internationale sur “Les jeunes et les défis des changements climatiques”, tenue mercredi à Benslimane, a été couronnée par l’adoption de la Déclaration de Benslimane, à travers laquelle des jeunes du monde s’engagent à oeuvrer sans relâche pour un avenir vert, juste et durable pour toutes les composantes de l’écosystème planétaire.



Ladite déclaration donne naissance au Réseau international des jeunes pour la Déclaration universelle des droits de l’humanité, qui se veut une coalition mondiale des jeunes pour la protection de l'environnement et du vivant, a indiqué mercredi à Benslimane, Driss Guerraoui, président de l’Association d’études et de recherches pour le développement (AERED), au terme de cette rencontre internationale tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et marquée par la participation de quelque 250 jeunes issus de 38 pays.



Dans une déclaration à la MAP, M. Guerraoui a précisé que ce Réseau international des jeunes vise à organiser les ambassadeurs de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, un texte établi en 2015 dans le cadre des préparatifs de la COP21, et qui ambitionne de consacrer le droit de l’Humanité à vivre dans un environnement sain.



L’objectif de ce réseau, a ajouté M. Guerraoui, est d’initier des projets innovants, impliquant les jeunes et portés par eux à travers leur collectivité territoriale, leurs écoles, leurs universités, ainsi que leur action dans la société civile.



Soulignant que cette initiative s’inscrit dans un contexte où l’humanité et la nature sont en péril à cause notamment des effets néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, M. Guerraoui a relevé un certain nombre de principes, de droits et de devoirs que le Réseau international s’emploiera à faire reconnaître auprès des Etats dont sont issus les jeunes membres dudit réseau ainsi qu’auprès d'organisations internationales comme l’ONU.



Dans ce sens, la Déclaration de Benslimane appelle à adopter une approche respectueuse de la nature et à favoriser un développement responsable, équitable, solidaire, inclusif, participatif et durable, ainsi qu’à promouvoir une économie circulaire, à privilégier les énergies renouvelables, à promouvoir la conservation des écosystèmes et à réduire l’empreinte carbone globale. Selon ce texte, les jeunes sont la catégorie la plus touchée par les conséquences des changements climatiques, notamment ceux vivant dans les zones rurales.



A ce titre, la déclaration de Benslimane appelle, entre autres, à l'adoption de politiques environnementales justes et équitables. “Une urgence qui doit tenir compte des besoins des populations les plus vulnérables et des générations futures et doit être accompagnée de politiques publiques visant l’amélioration significative des conditions de vie des populations pauvres et vulnérables de par le monde”, lit-on dans la Déclaration.