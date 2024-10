Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, déplore le décès de la jeune militante ittihadie Wiam Chafik, fille de Jawad Chafik, membre du Bureau politique.

La regrettée a rendu l’âme vendredi dernier en France.



En ces douloureuses circonstances et au nom de tous les Ittihadis, le Premier secrétaire présente ses sincères condoléances à Jawad Chafik et à son épouse Amina Benzina.



Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.