Suite au décès de Aziz El Ouadie, survenu lundi 3 septembre à Casablanca, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, en son nom et au nom du Bureau politique et de tous les Ittihadis (es) présente ses condoléances les plus attristées à l’ensemble de la famille El Ouadie.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.