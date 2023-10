L’ éducation et la formation constituent de véritables vecteurs du développement durable, global et inclusif, ont souligné les participants à un workshop organisé, samedi à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).



La réforme du système d’éducation et de formation est une priorité nationale, compte tenu de son rôle dans la qualification du capital humain et la croissance durable, ont ajouté les participants à cette rencontre organisée par l’Ecole normale supérieure (ENS) de Marrakech, autour du rôle crucial de l'éducation dans le développement durable.



Intervenant à cette occasion, le président par intérim de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, Moha Taourirte, a souligné que l’éducation, l’innovation et la formation sont la base de tout développement durable et inclusif, qui se veut une responsabilité collective de toutes les composantes de la société.



Il a fait remarquer que l’UCA accorde une grande importance à la promotion de la culture du développement durable, l’innovation et la recherche scientifique et ce, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire du développement durable un vrai projet de société et le socle du nouveau modèle de développement.



De son côté, la directrice de l'ENS, Khadija El Hariri, a indiqué que l’éducation est au cœur de toutes les mutations, changements et réformes durant cette dernière décennie, notant que l’éducation, qui est synonyme d’innovation, de créativité, de responsabilité individuelle, de conscience de diversité culturelle et du changement systémique, demeure un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté et influencer les politiques en faveur de l'adoption du développement durable en tant que modèle de progrès intégrant les contraintes environnementales et sociales à l'économie.



Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par la signature d’un accord-cadre de coopération entre l’UCA de Marrakech et l'Association marocaine pour l’amélioration de la qualité de l'éducation (AMAQUEN), dans les domaines de l’organisation de colloques, séminaires et rencontres scientifiques et d'échange et de partage des connaissances et des idées novatrices en matière d’éducation.



En vertu de cet accord, les parties signataires s'engagent à collaborer étroitement pour assurer la qualité de l'éducation en établissant des mécanismes d'évaluation garantissant le maintien des normes éducatives élevées, à travers le développement d'indicateurs de performance, des audits réguliers et la promotion des meilleures pratiques pédagogiques.



De même, les parties s'engagent à unir leurs efforts pour améliorer la formation continue des enseignants, et à collaborer sur le développement de programmes de formation innovants intégrant les dernières méthodes pédagogiques, les avancées technologiques et les approches interdisciplinaires.



Ce workshop qui a rassemblé un aréopage de chercheurs, d'experts, ainsi que des professionnels engagés dans le domaine de l'éducation, avait pour objectifs d'explorer les enjeux et les perspectives liés à l'éducation, d'examiner l'impact de l'éducation sur l'économie marocaine et son rôle en tant que catalyseur de la croissance durable, et de développer des stratégies pour construire un avenir durable en s'appuyant sur l'éducation comme levier de changement.



Il s'assignait aussi pour mission d'analyser l'incidence de l'intelligence artificielle et de la technologie sur les méthodes éducatives, tout en veillant à ce qu'elles contribuent de manière positive au développement durable. Les participants à cet atelier ont débattu de moult axes relatifs aux "Poids et enjeux de l'éducation au sein de l'économie marocaine", "Vers un développement durable basé sur l'éducation", "La société civile: ferment de l'éducation au développement durable", ainsi qu'à "La technologie et le développement durable".