De nouveaux financements de la BCP à des PME féminines ivoiriennes

De nouveaux crédits ont été accordés à des femmes entrepreneuses ivoiriennes par le Groupe banque centrale populaire (BCP), portant ainsi à 1,313 milliard de FCFA les financements déjà alloués sur un montant global de 5 milliards de FCFA mis à la disposition de l’Etat ivoirien par le Groupe marocain.

Une cérémonie de remise de chèques s'est tenue, lundi soir à Abidjan, au profit de 45 nouvelles bénéficiaires du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’entrepreneuriat féminin, indique un communiqué de Banque Atlantique, filiale ivoirienne de la BCP.

"Les nouveaux crédits accordés par Banque Atlantique pour appuyer la croissance des 45 entreprises dirigées par des femmes, s’élèvent à plus de 700 millions de FCFA", précise la même source.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME Souleymane Diarrassouba, du directeur général d’Atlantic Business international Habib Koné et du directeur général de Banque Atlantique, Arsène Coulibaly, rapporte la MAP.

Depuis son lancement au mois d’août 2017, ce dispositif de financement a permis à Banque Atlantique d’accompagner 80 femmes entrepreneuses sélectionnées par le ministère et répondant aux critères prédéfinis.

Les deux premières initiatives ayant occasionné l’octroi de prêts portent respectivement sur un volume d’accompagnement de 250 millions de FCFA, distribués à 10 femmes et de plus de 350 millions de FCFA mobilisés pour 25 autres.

Le Fonds pour la promotion des PME et de l’entrepreneuriat féminin vise à faciliter l’accès au crédit bancaire aux femmes chefs d’entreprise, y compris des start-ups et tout secteur d’activité.

L’initiative entend stimuler concrètement le financement en faveur des femmes en vue de promouvoir leur inclusion financière, en ligne avec les objectifs de l’un des accords signés dans le cadre de la visite en Côte d’Ivoire de S.M le Roi Mohammed VI, en février 2017.