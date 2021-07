DGI identifie plus de 384 mille nouveaux contribuables en 2020

L'année 2020 a connu l'identification de 384.372 nouveaux contribuables contre 371.192 en 2019, soit une appréciation de 4% et ce, en dépit de la crise sanitaire, selon la Direction générale des impôts (DGI).



Les personnes morales et physiques professionnelles concentrent près de 64% de cette population fiscale, précise la DGI dans son rapport d'activité 2020. "Afin de renforcer les bases d'une administration fiscale alerte, agile et intelligente, la DGI a poursuivi ses chantiers relatifs à la simplification des procédures et à la promotion de la conformité permettant ainsi l'amélioration de sa réactivité", fait savoir la même source.



La DGI indique aussi que l'Identifiant commun de l'entreprise (ICE), outil d'identification uniforme et de simplification des formalités administratives, a été récupéré par 316.195 contribuables en 2020.



Par ailleurs, ledit rapport fait ressortir que le processus de relance systématique des défaillants s'est poursuivi en 2020 permettant ainsi la réalisation d'un taux de conformité moyen de 36%, ce qui correspond à un total de 470.272 déclarations déposées et 42,1 millions de dirhams (MDH) de recettes recouvrées.



Les villes de Casablanca et de Rabat concentrent près de 58% du nombre de déclarations déposées et 50% du montant recouvré, note la DGI, ajoutant que la relance des défaillants s'est soldée par un taux de conformité moyen de 36%.