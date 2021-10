Cyber-résilience: Une base solide pour la reprise économique

La cyber-résilience, si elle est mise en œuvre efficacement, est capable de puissamment contribuer à mieux asseoir la prospérité économique et l'innovation sur le long terme à travers le Maroc et le reste de l'Afrique émergente, selon Dell Technologies.



"A l'heure où les entreprises du monde entier envisagent une reprise économique axée sur la technologie, les gouvernements qui concentrent leurs investissements et leurs efforts aux bons endroits seront les mieux outillés pour se prémunir contre les cyberattaques et atténuer ainsi les dégâts grâce à une infrastructure numérique robuste", explique Dell Technologies dans un communiqué. "Au-delà de la protection, la cyber-résilience et une solide stratégie de récupération des données demeurent des ingrédients essentiels.



La cybersécurité est plus qu'une simple police d'assurance contre les attaques", ajoute le communiqué, rappelant que dans des pays d'Afrique émergente comme le Maroc, le Nigeria et d'autres encore, les gouvernements ont déjà élaboré des stratégies nationales de cybersécurité destinées à protéger leurs citoyens, leurs entreprises et leurs infrastructures critiques contre ce type de risque.



"En tant que fournisseur de confiance de solutions de protection des données pour des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde, Dell Technologies a été, une fois de plus, consacré par le Magic Quadrant de Gartner 2021 en tant que leader pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d'entreprise", a indiqué, Nawfal Saoud, directeur régional des ventes - Solutions de protection des données, Maroc et Afrique émergente, Dell Technologies, cité dans le communiqué.



Et d'ajouter que "chez Dell Technologies, nous sommes fermement engagés à aider nos clients au Maroc et en Afrique émergente, à naviguer dans ces eaux incertaines, en leur fournissant des solutions innovantes de protection des données et de cyber-résilience qui leur permettront de protéger leurs charges de travail et leurs données critiques".



La transformation numérique, qui est cruciale pour accélérer la reprise économique, nécessite une cyberfondation résiliente qui puisse garantir la sécurité et la confiance. Les nouvelles technologies (IA, Big Data, cloud et edgecomputing) révolutionnent l'économie, mais les préoccupations en matière de sécurité risquent de ralentir leur adoption. "Ces inquiétudes pourraient également faire hésiter les entreprises à lancer des projets numériques, étouffant ainsi leur potentiel d'innovation.



En fait, le rapport africain KnowBe4 2020, qui examine l'état de la cybersécurité dans les pays d'Afrique émergente, a révélé que 52% du public interrogé ne sait pas ce qu'est un ransomware", fait remarquer la même source, notant que ce constat est troublant, compte tenu des pertes financières que les attaques par ransomware sont connues pour causer tant pour les personnes que pour les entreprises.



Une stratégie de récupération solide est un élément essentiel pour remettre une entreprise sur les rails. Les entreprises doivent donc considérer la récupération comme un élément essentiel de leur stratégie globale de gestion des risques.



Les responsables de la sécurité de l'information (CISO) doivent s'intéresser aux technologies et aux services qui sont susceptibles d'améliorer leur position globale en matière de cybersécurité, et de leur permettre ainsi de mieux se remettre d'une cyberattaque qui serait destructrice.



Aujourd'hui, de nombreuses entreprises envisagent de créer des environnements isolés qui soient capables d'héberger leurs données les plus critiques. En fait, des directives réglementaires récentes soulignent que la sauvegarde et la récupération sont des éléments clés d'une bonne stratégie de cybersécurité, de préférence avec une infrastructure de sauvegarde ou de récupération qui soit isolée des autres systèmes.



A l'ère du numérique, toutes les entreprises s'inquiètent aujourd'hui de l'impact paralysant qu'une cyberattaque malveillante pourrait générer sur leur activité, fait valoir Dell technologies, ajoutant que selon le 2021 Global Data Thales Threat Report, les logiciels malveillants sont répertoriés comme étant l’une des principales sources d'attaques de sécurité, suivis par le phishing par ransomware.



Depuis le déclenchement de la pandémie, il est devenu essentiel pour les entreprises comme pour les gouvernements, de mieux se prémunir contre les cybermenaces croissantes susceptibles de paralyser les systèmes financiers mondiaux.



A cet égard, la Sheltered Harbor Alliance, qui est une norme industrielle pour la protection, la portabilité et la récupération des données ainsi que la continuité des services essentiels pour les institutions financières américaines, joue un rôle clé dans cette dynamique de protection contre les cybermenaces.



Dell Technologies est non seulement le premier fournisseur de solutions technologiques du programme de partenariat Sheltered Harbor Alliance, mais aussi un partenaire engagé auprès des acteurs financiers du monde entier.