Crédits bancaires : L'encours à 1.011,1 MMDH à fin juillet

L'encours du crédit bancaire s’est établi à fin juillet 2022 à 1.011,1 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 5%, ressort-il du tableau de bord "crédits et dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans le détail, l’encours du crédit bancaire aux agents non financiers s’est élevé à 881,7 MMDH et celui aux agents financiers à 129,4 MMDH, précise BAM.



L’augmentation annuelle de 5,6% des crédits aux ENF privées traduit essentiellement la hausse de 12,7% des facilités de trésorerie et dans une moindre mesure la progression de 1,4% des prêts à l’équipement. En revanche, les prêts immobiliers ont accusé un repli de 2,1%, rapporte la MAP.



En outre, l’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement, au T2-2022, a été jugé "normal" par 82% des entreprises industrielles et « aisé » par 11%, avec un coût du crédit en stagnation.



Au T2-2022, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont progressé à 4,05%. Par taille d’entreprise, ils se sont établis à 3,79% pour les grandes entreprises (GE) et à 4,82% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).



Par ailleurs, les crédits aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 3,6%, traduisant essentiellement une augmentation de 2,6% des prêts à l’habitat.



Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s’est établi à 17,7 MMDH, après 14,3 MMDH une année auparavant.



Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits aux ménages, ils ressortent, au T2-2022, à 4,19% pour les crédits à l’habitat et à 6,32% pour ceux à la consommation.