Crédit bancaire : l’encours à 1.097,5 MMDH à fin avril

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.097,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2024, en hausse annuelle de 6%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



La hausse annuelle de 0,9% du crédit aux entreprises non financières privées recouvre des progressions de 3,6% des prêts à l’équipement et de 1,7% des crédits à la promotion immobilière et une baisse de 5,6% des facilités de trésorerie, ressort-il du tableau de bord "crédits et dépôts bancaires" de BAM.



L’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement bancaire, au premier trimestre de 2024, a été jugé "normal" par 66% des industriels et "difficile" par 30%.



Par ailleurs, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 70% des entreprises et en hausse selon 28% d’entre elles.



De leur côté, les concours aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 0,5%, traduisant essentiellement un accroissement de 1,4% des prêts à l’habitat et une baisse de 0,1% des crédits à la consommation.