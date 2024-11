Crédit bancaire : L'encours augmente à 1.137,1 MMDH à fin septembre

L'encours du crédit bancaire s'est établi à 1.137,1 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 4,9% d'une année à l'autre, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 945,9 MMDH et les agents financiers (191,2 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".



Le crédit bancaire aux entreprises non financières privées a marqué une augmentation annuelle de 2%, en lien essentiellement avec la progression des prêts à la promotion immobilière de 3,3% et de ceux à l’équipement de 9,4%. Dans le même sens, les facilités de trésorerie se sont accrues de 1,6%.



Concernant les concours aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 1,1%, traduisant essentiellement un accroissement de 1,5% des prêts à l'habitat et de 1,1% des crédits à la consommation.

BAM fait également savoir qu'au T2-2024, les banques indiquent des critères d’octroi inchangés aussi bien pour les prêts à l’habitat que pour ceux à la consommation.



Pour la demande, elle aurait augmenté, tant pour les prêts à la consommation que pour ceux à l'habitat. Les taux appliqués aux nouveaux crédits ressortent, quant à eux, au T3-2024, globalement en quasi-stagnation à 5,92%, avec un repli à 4,76% pour les prêts à l’habitat et une hausse à 7,06% pour les crédits à la consommation.