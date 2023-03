Crédit Agricole du Maroc. Le PNB à 3,96 MMDH à fin 2022

Le produit net bancaire (PNB) du Groupe Crédit Agricole du Maroc s'est établi à 3,96 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2022, contre 4,3 MMDH à la même période de 2021.



Cette évolution s'explique principalement par la baisse du résultat des activités de marché, partiellement compensée par la hausse des marges d’intérêts et de commissions, qui ont marqué des progressions respectives de 3% et 7%, indique le Groupe dans un communiqué financier.



Le PNB social s'affiche, quant à lui, à 3,6 MMDH, contre 4,1 MMDH à fin 2021, a fait savoir la même source, notant que la Banque maintient une bonne tenue de la marge sur commissions avec une progression de 11%, malgré la baisse du résultat des activités de marché.



A fin décembre dernier, le Groupe Crédit Agricole du Maroc affiche un encours de crédits distribués de 108 MMDH, contre 100 MMDH au 31 décembre 2021, marquant ainsi une progression de 7,5%. "Le Groupe renforce sa participation à la dynamique de relance économique tout en consolidant son engagement envers le monde rural, les agriculteurs et les agro-industriels et notamment, l'accompagnement des importations des céréales par les opérateurs du secteur", souligne le communiqué. Sur la même lignée, l'épargne collectée par le Groupe a connu une croissance de 6,5% au terme du quatrième trimestre 2022, soit un encours de 107 MMDH, contre 101 MMDH à fin 2021.



Le communiqué a, par ailleurs, rappelé qu'au 31 décembre 2022, le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole du Maroc s'est élargi suite à l’intégration globale de l'OPCI "Secure Real Estate Invest".