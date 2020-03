Création du Réseau marocain des journalistes pour l’abolition de la peine de mort

Le Réseau des journalistes pour l'abolition de la peine de mort a été créé vendredi dernier lors de l’assemblée constitutive tenue au siège de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme à Rabat.

Durant cette réunion, le bâtonnier Abderrahim El Jamai, président de la «Coalition marocaine pour l'abolition de la peine de mort», qui a accompagné dès le début le processus de création de ce réseau, soit depuis le 23 décembre 2019, a mis en exergue les objectifs, les composantes, les initiatives et les activités de la Coalition depuis sa création en 2003, tout en soulignant l’importance de la création d’un Réseau des journalistes marocains pour l’abolition de la peine de mort.

Après avoir débattu et approuvé à l’unanimité la charte et le règlement intérieur du Réseau, il a été procédé à l’élection du bureau dont voici la composition :

Coordinateur du Réseau : Mustapha Iraki et son adjointe Leila Al Alaoui El Abidi.

Le rapporteur : Mourad Tabet.

Trèsorière : Hakima Ouhajjou.

Les autres membres du bureau sont : Abdelfettah El Harrak, Aziz Jhabli, Hakim Belmeddahi, Ahmed Mediani, Siham Karchaoui, Mohamed Fernane, Mohamed Laarej et Mohamed El Aouni.