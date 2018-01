Création d'un réseau associatif pour la promotion des droits de l’enfant dans la région Fès-Meknès

Un réseau associatif pour la promotion des droits de l’enfant au niveau de la région Fès-Meknès a été créé, samedi à Fès, à l’initiative de plusieurs associations actives au niveau régional.

Ce nouveau réseau a pour objectifs de contribuer à la mise en application de la politique intégrée relative à la promotion des droits de l’enfant au niveau de Fès-Meknès, définir les secteurs prioritaires qui ont un impact sur cette catégorie dans la région et mener des plaidoyers visant l’amélioration de la situation des enfants.

Plusieurs actions devront être réalisées à cet effet, notamment la mise en place d’un plan d’action commun par les différentes parties chargées de la promotion des droits de l’enfant au niveau régional et l’élaboration de cartes sur les acteurs en la matière et un document scientifique sur la situation de l’enfance à Fès-Meknès.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Nadia Bennis, présidente du réseau, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action élaboré à l’initiative de la délégation interministérielle chargée des droits de l’Homme en partenariat avec l’Unicef, dans le cadre du renforcement des capacités des associations actives dans le domaine de l’enfance.

Mme Bennis qui est à la tête de l’Association "Dar Al Atflal" (Foyer des enfants) à Fès a souligné le rôle vital joué par la société civile en tant que partenaire majeur dans le processus de développement, ajoutant que le renforcement des capacités des ONG actives dans ce domaine est de nature à contribuer à l’amélioration de la situation de l’enfant dans l’ensemble des régions.

La création du réseau associatif pour la promotion des droits de l’enfant à Fès-Meknès est l’aboutissement du programme de formation réalisé dans le cadre du projet de renforcement des capacités des associations qui œuvrent pour la promotion des droits de l’Homme dans la région.