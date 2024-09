Créances en souffrance : La question de la transférabilité automatique désormais résolue

La question de la transférabilité automatique des créances en souffrance est désormais résolue, a annoncé, mardi à Rabat, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.



"Le projet est finalisé et sera bientôt transmis au chef du gouvernement pour qu’il soit inscrit dans le processus d’adoption", a fait savoir M. Jouahri lors d’un point de presse à l'issue de la troisième réunion trimestrielle du Conseil de BAM pour l'année 2024.



Ce projet, fruit de trois années de travail acharné, est le résultat d’un effort de longue haleine qui a abouti avec succès, a-t-il dit, notant que les dernières réunions concernant le marché des créances en souffrance ont été finalisées.



Ces réunions, menées au Secrétariat général du gouvernement, ont impliqué les différentes parties prenantes, notamment le pouvoir judiciaire, le ministère du Commerce et de l’Industrie, ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances, a précisé M. Jouahri.



Selon BAM, les créances en souffrance se sont établies à 94,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 6,7% comparativement à une année auparavant, avec un taux de sinistralité de 8,5%.