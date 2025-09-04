Coupe du monde 2026 : Mise en vente prochaine des billets

La FIFA va commencer ce mois-ci à mettre en vente les billets pour la Coupe du monde de football 2026 avec des prix allant de 60 dollars (52 euros) pour les matches des phases de groupes à 6.170 dollars (5.290 euros) pour la finale, a annoncé mercredi l'organisation mondiale.



Ces prix pourront toutefois changer en fonction de la demande et les spectateurs pourront acheter des billets pour un seul match, dans un stade spécifique et pour une équipe en particulier.



Pour la première fois, 48 sélections nationales participeront à cette compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les acheteurs possédant une carte Visa pourront obtenir une "Fifa ID" sur le site de l'organisation pour participer à une prévente du 10 au 19 septembre qui leur permettra, s'ils sont tirés au sort, d'acheter des billets à partir du 1er octobre. Les ventes seront limitées à 4 tickets par personne et par match et il ne sera pas possible d'en acheter plus de 40 sur la durée de la compétition.



D'autres billets seront mis en vente dans les mois à venir, les inscriptions pour la 2e phase se tenant entre le 27 et le 31 octobre pour une mise en vente entre la mi-novembre et le début décembre.



La 3e phase se tiendra après le tirage au sort qui aura lieu le 5 décembre à Washington et les acheteurs pourront alors acheter des billets pour des matches spécifiques.



Peu avant le début de la Coupe du monde, ils pourront enfin acquérir les billets restants sur une base du premier arrivé, premier servi.



La Fifa a indiqué qu'elle proposerait également à la vente des "billets supporters" pour ceux souhaitant se retrouver lors d'un match avec d'autres spectateurs soutenant la même équipe et d'autres pour ceux souhaitant acheter des tickets pour une affiche spécifique lors des phases éliminatoires. Une plate-forme de revente sera également disponible.