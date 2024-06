Coup d’envoi à Rabat de la 9ème édition du Salon immobilier "Sakan Expo"

Le coup d'envoi de la 9ème édition du Salon immobilier "Sakan Expo" a été donné, jeudi à Rabat, sous le signe "Pour un meilleur développement du secteur immobilier au Maroc et pour créer un pont entre les acheteurs et les promoteurs immobiliers".



Ce Salon, qui se tient jusqu'au 9 juin courant, se propose d'être une plateforme réunissant les acteurs nationaux du secteur de l'immobilier et permet aux entreprises de présenter les nouveautés de leurs produits et services.



Cette exposition représente une opportunité pour les investisseurs, professionnels et citoyens intéressés par le marché immobilier de découvrir les derniers projets immobiliers, couvrant toutes sortes de budgets, allant du haut standing aux complexes résidentiels de luxe en passant par les logements économiques ainsi que les terrains et lotissements. Les exposants présenteront également des offres spéciales et exclusives aux visiteurs pendant les jours de l'exposition.



A cette occasion, le directeur du Salon, Ghassan Afifi, a souligné que cet événement constitue la principale référence des salons immobiliers au Maroc, ajoutant que "Sakan Expo", qui se tient chaque année depuis plus de 10 ans, œuvre à réunir les principaux acteurs du secteur dans le but d'offrir une plateforme d'échange et de découverte pour les professionnels et les particuliers.



M. Afifi a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que l'objectif derrière l'organisation de cet événement est également de renforcer la communication entre les différents acteurs du marché immobilier et d'apporter un soutien concret aux acheteurs et investisseurs potentiels en leur fournissant des informations détaillées et complètes, soulignant qu'ils s'attendent à accueillir environ 15.000 visiteurs pour cette édition.



De son côté, le représentant de Sakan Expo international de Montpellier, Brahim Boulâamail, a indiqué que cette exposition a pour objectif de rapprocher les MRE des investisseurs locaux dans le but de découvrir les nouveautés de cette édition et les offres mises à la disposition des clients, ajoutant que sa présence à cette édition représente une opportunité pour l'échange d'expertise.



Pour sa part, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Draouich, a affirmé qu'à travers cette exposition, les habitants de la région de Rabat-Salé-Kénitra bénéficieront de consultations et de toutes les informations nécessaires liées à l'immobilier.



En marge de l’événement, plusieurs conférences thématiques offriront des perspectives sur les tendances et innovations dans le secteur immobilier. En outre, le village artisanal regroupant l'art du zellige, du marbre et de la tapisserie marocaine permettra aux visiteurs de découvrir la richesse de l’artisanat local.



Le lancement de cette exposition a été marqué par la tenue d'un colloque inaugural intitulé "Le nouveau programme d'aide au logement: une opportunité immobilière pour tous".